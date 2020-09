Parma, Liverani: “La squadra è ancora un cantiere. Impariamo dalle sconfitte” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Parma colleziona la seconda sconfitta in altrettante gare in Serie A. I gialloblu escono con le ossa rotte dal derby emiliano contro il Bologna. E ora suona chiaramente il campanello d'allarme.caption id="attachment 844187" align="alignnone" width="594" Fabio Liverani (getty images)/captionLE PAROLE DI LiveraniIl tecnico Fabio Liverani analizza la prestazione della sua squadra durante la conferenza stampa: "In questo momento appare tutto molto complicato ma credo che, quando si lavora in un periodo di difficoltà, si tragga anche dalle sconfitte qualcosa di positivo. Oggi la squadra ci ha messo il cuore, avevamo tanti giocatore acciaccati, ma il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza e oggi abbiamo ancora una ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilcolleziona la seconda sconfitta in altrettante gare in Serie A. I gialloblu escono con le ossa rotte dal derby emiliano contro il Bologna. E ora suona chiaramente il campanello d'allarme.caption id="attachment 844187" align="alignnone" width="594" Fabio(getty images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Fabioanalizza la prestazione della suadurante la conferenza stampa: "In questo momento appare tutto molto complicato ma credo che, quando si lavora in un periodo di difficoltà, si tragga anchesconfitte qualcosa di positivo. Oggi laci ha messo il cuore, avevamo tanti giocatore acciaccati, ma il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza e oggi abbiamouna ...

kemist72 : #Liverani è ancora l'allenatore del #Parma? #SerieATIM #BolognaParma - GhostJR__ : Ringrazio #Liverani per avermi risollevato la serata. Il #Parma esonerando D'Aversa ha fatto una follia pura, in pi… - Pall_Gonfiato : #Parma, #Liverani guarda al futuro: “La squadra è in costruzione' - repubblica : Bologna-Parma 4-1: i rossoblù dilagano con Soriano, Liverani ancora a zero - repubblica : Diretta Bologna-Parma 4-1: i rossoblù si sbloccano, la squadra di Liverani ferma a zero [di DIEGO COSTA] [aggiornam… -