Ostia Antica, drammatico incidente in via dei Romagnoli: interviene l’eliambulanza (Di lunedì 28 settembre 2020) drammatico incidente nella mattinata di oggi, 28 settembre, in via dei Romagnoli, a Ostia Antica. Il sinistro è avvenuto all’altezza di via Fiorelli e ha provocato dei feriti. Sul posto un’ambulanza e un’eliambulanza Pegaso a causa delle gravi condizioni di una delle persone coinvolte, che è stata trasportata al San Camillo di Roma. Al momento non si conoscono ancora né la dinamica né quali siano i mezzi coinvolti nell’incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico, che risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia. e soccorso frenetici anche con eliambulanza a causa di un incidente automobilistico su via dei Romagnoli, altezza via Fiorelli. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono presenti gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020)nella mattinata di oggi, 28 settembre, in via dei, a. Il sinistro è avvenuto all’altezza di via Fiorelli e ha provocato dei feriti. Sul posto un’ambulanza e un’eliambulanza Pegaso a causa delle gravi condizioni di una delle persone coinvolte, che è stata trasportata al San Camillo di Roma. Al momento non si conoscono ancora né la dinamica né quali siano i mezzi coinvolti nell’. Pesanti le ripercussioni sul traffico, che risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia. e soccorso frenetici anche con eliambulanza a causa di unautomobilistico su via dei, altezza via Fiorelli. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono presenti gli ...

CorriereCitta : Ostia Antica, drammatico incidente in via dei Romagnoli: interviene l’eliambulanza - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #incidente - Via dei Romagnoli code tra Ostia Antica e Dragona in entrambe le direzioni ?? incidente all'altez… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via dei Romagnoli code tra Ostia Antica e Dragona in entrambe le direzioni ?? incidente all'… - Ass_CRiva : RT @GianniMaritati: Grazie a Solideo Maraschio (La Fraschetta di Borgo, Ostia Antica) - PrismaNewslett1 : RT @GianniMaritati: Grazie a Solideo Maraschio (La Fraschetta di Borgo, Ostia Antica) -