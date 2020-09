L’Italia non è a rischio lockdown. Guerra (Cts): “L’epidemia è sotto controllo ma scaricare Immuni è importante. La gente ha capito che non si può scherzare” (Di lunedì 28 settembre 2020) L’epidemia in Italia “è sotto controllo. Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale”. E’ quanto ha detto al Corriere il direttore aggiunto dell’Oms e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), Ranieri Guerra (nella foto), spiegando che l’arma principale contro il Covid-19 è “individuare subito i focolai per evitare che raggiungano dimensioni tali da dover ricorrere a lockdown”. “Non credo proprio ci sia il rischio di chiusure totali – ha aggiunto Guerra -, però gli italiani dovrebbero dare un’altra prova di collaborazione: scaricare l’app Immuni, la migliore in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) L’epidemia in Italia “è. Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale”. E’ quanto ha detto al Corriere il direttore aggiunto dell’Oms e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), Ranieri(nella foto), spiegando che l’arma principale contro il Covid-19 è “individuare subito i focolai per evitare che raggiungano dimensioni tali da dover ricorrere a”. “Non credo proprio ci sia ildi chiusure totali – ha aggiunto-, però gli italiani dovrebbero dare un’altra prova di collaborazione:l’app, la migliore in ...

