Lidia Vella Instagram | che trasformazione dal GF | ‘celestiale’ ma quasi irriconoscibile

Entrata al GF con la gemella per confondere l'ex fidanzato Alessandro Calabrese, Lidia Vella si è ritagliata da quell'esperienza un posto nello spettacolo: con quasi 280 mila followers su Instagram, la ventinovenne catanese rientra oggi tra le cosiddette social influencer. Quasi irriconoscibile, però, dai tempi del reality. Ambiva ad entrare nel mondo glitterato della tv sin dal conseguimento del diploma, Lidia, quando con la gemella Jessica si trasferì a Milano in cerca di opportunità.

Con quasi 280 mila followers su Instagram, Lidia Vella rientra oggi tra le cosiddette social influencer. Quasi irriconoscibile, però, dai tempi del reality.

Erano le gemelle Lidia e Jessica Vella del GF 14: oggi a 28 anni fisico mozzafiato e star social [FOTO]

Nascono in Sicilia, precisamente in provincia di Catania. Da quel momento hanno vissuto le loro vite in parallelo scegliendo la stessa direzione, sia nel lavoro che nel privato. Lidia e Jessica Vella ...

Nascono in Sicilia, precisamente in provincia di Catania. Da quel momento hanno vissuto le loro vite in parallelo scegliendo la stessa direzione, sia nel lavoro che nel privato. Lidia e Jessica Vella ...