Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci torna in tv a gennaio | c’è la data

Leggi su gossipetv

(Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo il grande successo della prima edizione, trasmessa lo scorso, Ilè pronto are in televisione. La Rai ha confermato lo show diper il 2021. TvBlog ha già svelato la: la seconda edizione dello spettacolo prenderà il via il prossimo venerdì 29. Rispetto allo scorso anno … L'articolo Ilconin tv a: c’è laproviene da Gossip e Tv.