Hogwarts Legacy già da record con il reveal trailer che registra oltre 10 milioni di visualizzazioni (Di lunedì 28 settembre 2020) Hogwarts Legacy di Warner Bros e Avalanche si è mostrato per la prima volta al recente evento di Sony dedicato a PS5 e, a quanto pare, i numerosi fan di Harry Potter hanno accolto decisamente bene il prossimo action RPG.Infatti, in circa una settimana, il reveal trailer condiviso all'evento PS5 ha già registrato oltre 10 milioni di visualizzazioni. Il video è stato il più veloce a raggiungere questo traguardo sul canale YouTube di PlayStation.Il risultato raggiunto dal solo reveal trailer, chiarisce quanto i fan siano in attesa di questo Hogwarts Legacy che, come probabilmente saprete, sarà ambientato nel 1800.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020)di Warner Bros e Avalanche si è mostrato per la prima volta al recente evento di Sony dedicato a PS5 e, a quanto pare, i numerosi fan di Harry Potter hanno accolto decisamente bene il prossimo action RPG.Infatti, in circa una settimana, ilcondiviso all'evento PS5 ha giàto10di. Il video è stato il più veloce a raggiungere questo traguardo sul canale YouTube di PlayStation.Il risultato raggiunto dal solo, chiarisce quanto i fan siano in attesa di questoche, come probabilmente saprete, sarà ambientato nel 1800.Leggi altro...

Eurogamer_it : #HogwartsLegacy: il reveal trailer registra in poco tempo più di 10 milioni di visualizzazioni. - GianlucaOdinson : Hogwarts Legacy, 10 milioni di visualizzazioni: trailer PS5 da record per Harry Potter - unicornoblu : ma voi non immaginate quanto bramo hogwarts legacy - Iledicarta : Ho appena visto il trailer del gioco per la PlayStation di Hogwarts legacy e da oggi farò tutto ciò che è in mio po… - sonounamerda_ : la rowling è pazza. per quanto io ami la saga Harry Potter e tutto il wizarding world, non credo che le darò ancora… -

