Grande Fratello Vip, lite furibonda tra Stefania Orlando e Franceska Pepe: gli altri sono costretti a intervenire (Di lunedì 28 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha perso le staffe contro Franceska Pepe. La conduttrice, nota per il suo atteggiamento pacato, ha avuto una lite furibonda con l'influencer. La... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020) AlVipha perso le staffe contro. La conduttrice, nota per il suo atteggiamento pacato, ha avuto unacon l'influencer. La...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - fcasini29 : RT @romanellialessa: Tanti auguri bello de papà 13 anni core mio Nun me diventà stronzo come tu fratello grande però - gagasblood : Buongiorno solo alle mie vicine che mi chiamano dal terrazzo per parlare del Grande Fratello -