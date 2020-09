Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini sfottono Gabriel Garko, il pubblico chiede la squalifca (Di lunedì 28 settembre 2020) La Gregoraci e Oppini fanno ironia sull’abbraccio tra Garko e Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 settembre 2020) Lafanno ironia sull’abbraccio trae Adua Del Vesco alVip.

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - Carlottaperini_ : RT @namelessniic: questo entra nella storia del grande fratello sto crepando #gfvip - namelessniic : questo entra nella storia del grande fratello sto crepando #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello, piccola televisione L'Espresso Gf Vip, aumenta la complicità tra Elisabetta Gregoraci e Petrelli

La complicità tra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta GregoracI è sempre più evidente nella casa del Grande Fratello Vip. Scoppierà l'amore?

Myriam Catania crolla tra le braccia di Stefania Orlando: rischio abbandono

Myriam Catania continua a essere inquieta all’interno delle mura della Casa più spiata d’Italia. Nella scorsa serata, l’attrice è crollata dal punto di vista emotivo, rinnovando la propria volontà di ...

La complicità tra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta GregoracI è sempre più evidente nella casa del Grande Fratello Vip. Scoppierà l'amore?Myriam Catania continua a essere inquieta all’interno delle mura della Casa più spiata d’Italia. Nella scorsa serata, l’attrice è crollata dal punto di vista emotivo, rinnovando la propria volontà di ...