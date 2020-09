Giada De Blanck difende la madre e si scaglia contro alcuni programmi tv: “Ho parlato con il mio avvocato” (Di lunedì 28 settembre 2020) In queste due settimane diversi personaggi più o meno noti sono stati a Mattino 5, Domenica Live e Pomeriggio 5 ad insinuare che Patrizia de Blanck non sia realmente una contessa. Sempre durante gli stessi programmi però c’è stato anche chi ha difeso la gieffina, portando anche in studio le prove della sua nobiltà. Giada De Blanck però non ci sta e dai suoi profili non solo difende la madre, ma fa sapere anche di aver già “intrapreso un percorso con un legale” per tutelare al sua famiglia. “In molti mi hanno chiesto perché in questi giorni non mi sono espressa su mia madre. Se sono stata in silenzio è solo perché questo GF Vip è il suo percorso e non il mio. Io ho deciso di ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 settembre 2020) In queste due settimane diversi personaggi più o meno noti sono stati a Mattino 5, Domenica Live e Pomeriggio 5 ad insinuare che Patrizia denon sia realmente una contessa. Sempre durante gli stessiperò c’è stato anche chi ha difeso la gieffina, portando anche in studio le prove della sua nobiltà.Deperò non ci sta e dai suoi profili non solola, ma fa sapere anche di aver già “intrapreso un percorso con un legale” per tutelare al sua famiglia. “In molti mi hanno chiesto perché in questi giorni non mi sono espressa su mia. Se sono stata in silenzio è solo perché questo GF Vip è il suo percorso e non il mio. Io ho deciso di ...

insomnianoctis : RT @LoreSebastiani: Giada De Blanck :”Mi dissocio da chi va in tv a sparlare di noi e dai programmi che continuano a dar loro spazio”. #gfv… - BITCHYFit : Giada De Blanck difende la madre e si scaglia contro alcuni programmi tv: “Ho parlato con il mio avvocato” - LoreSebastiani : Giada De Blanck :”Mi dissocio da chi va in tv a sparlare di noi e dai programmi che continuano a dar loro spazio”.… - markgrika : RT @_DAGOSPIA_: DE BLANCK IS BACK - GIADA, FIGLIA DI PATRIZIA, CONTRO CHI SOSTIENE CHE LA MADRE NON È UNA VERA CONTE - _DAGOSPIA_ : DE BLANCK IS BACK - GIADA, FIGLIA DI PATRIZIA, CONTRO CHI SOSTIENE CHE LA MADRE NON È UNA VERA CONTE… -