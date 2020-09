GFVip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini: ‘Ho voglia di baciarla’ (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip scalpita perché si formi la prima coppia di questa edizione, e al momento gli unici candidati sono Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini nella quinta puntata in onda il 28 settembre su Canale 5 fa vedere loro alcuni momenti vissuti dentro la casa, tra tenerezze notturne e una continua voglia di cercarsi durante il giorno. L’ex velino ammette: “Avrei voglia di baciarla”, e la Gregoraci non sembra così indifferente al fascino del giovane, dal momento che afferma: “La tua vicinanza mi emoziona”. Signorini allora chiede a Pierpaolo come mai non l’abbia baciata: “Ho visto dei paletti che ha messo e non mi permetterei mai…”, il conduttore lo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip scalpita perché si formi la prima coppia di questa edizione, e al momento gli unici candidati sono. Alfonso Signorini nella quinta puntata in onda il 28 settembre su Canale 5 fa vedere loro alcuni momenti vissuti dentro la casa, tra tenerezze notturne e una continuadi cercarsi durante il giorno. L’ex velino ammette: “Avreidi baciarla”, e lanon sembra così indifferente al fascino del giovane, dal momento che afferma: “La tua vicinanza mi emoziona”. Signorini allora chiede acome mai non l’abbia baciata: “Ho visto dei paletti che ha messo e non mi permetterei mai…”, il conduttore lo ...

FinallyMario : #gfvip lasciatemi Elisabetta serena per favore ?????? ciao Eli!!! - GrandeFratello : Pierpaolo ed Elisabetta sono sempre più vicini... vicinissimi... pericolosamente... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - beaaa_trixx : RT @SiennaM98: Myriam:'Che deodorante usate? Io Lancome' Elisabetta:'Anch'io, siamo abituate troppo bene' Adua:'Io Dave, quello di 4,50€, s… - gaiacst : RT @clownbustercfb: In un mondo di Pierpaolo e Elisabetta, io sono Adua #gfvip -