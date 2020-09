Firenze. I giardini di lungarno Santarosa intitolati al partigiano Silvano Sarti (Di lunedì 28 settembre 2020) Fu renitente alla leva repubblichina, venne catturato dai nazisti, deportato a Cassino e messo ai lavori forzati. Poi riuscì a fuggire e si unì ai combattenti della Resistenza. Al partigiano Silvano Sarti il Comune di Firenze ha dedicato i giardini di lungarno Santarosa. Alla cerimonia erano presenti la vicesindaca e assessora alla toponomastica, l’onorevole Luca Lotti, il presidente del consiglio comunale, il presidente del Quartiere 4, il sindaco di San Casciano, gli assessori di Scandicci e Lastra a Signa, i rappresentanti di Anpi e i componenti del Coro Novecento. “Pillo“, com’era il suo nome di battaglia nella Resistenza, era nato nel 1925 a Scandicci figlio di operai, era entrato in fabbrica a 15 anni, al calzaturificio ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 28 settembre 2020) Fu renitente alla leva repubblichina, venne catturato dai nazisti, deportato a Cassino e messo ai lavori forzati. Poi riuscì a fuggire e si unì ai combattenti della Resistenza. Alil Comune diha dedicato idi. Alla cerimonia erano presenti la vicesindaca e assessora alla toponomastica, l’onorevole Luca Lotti, il presidente del consiglio comunale, il presidente del Quartiere 4, il sindaco di San Casciano, gli assessori di Scandicci e Lastra a Signa, i rappresentanti di Anpi e i componenti del Coro Novecento. “Pillo“, com’era il suo nome di battaglia nella Resistenza, era nato nel 1925 a Scandicci figlio di operai, era entrato in fabbrica a 15 anni, al calzaturificio ...

