Fa 10 km sulla A14 sul monopattino elettrico: la Polizia glielo sequestra (Di lunedì 28 settembre 2020) Doversi recare da Rimini a Cesena e prendere il monopattino elettrico imboccando l' autostrada A14 direzione Bologna . L'incredibile, e proibita dal Codice della Strada, idea è venuta a un 20enne ...

