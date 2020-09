Confapi Napoli: Città allo sbando, negati i diritti elementari. Petizione al sindaco: Intervenga subito (Di lunedì 28 settembre 2020) La Confapi Napoli “con la sezione Confapi scuole paritarie della Campania e l’intera cittadinanza attiva, gli imprenditori e i professionisti, le famiglie, hanno deciso di lanciare una Petizione, affinché il signor Primo cittadino nella persona del sindaco Luigi de Magistris, adotti immediatamente provvedimenti urgenti, concreti ed efficaci per la città ed affronti il degrado che avvolge Napoli, completamente paralizzata da un’amministrazione immobile”. Valentina Ercolino, presidente della sezione Confapi scuole paritarie della Campania, afferma: “Stiamo negando i diritti costituzionali ai nostri figli. Dopo il lockdown che ha inevitabilmente imposto il distanziamento fisico e ha inciso sulle relazioni, chiuso ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 settembre 2020) La“con la sezionescuole paritarie della Campania e l’intera cittadinanza attiva, gli imprenditori e i professionisti, le famiglie, hanno deciso di lanciare una, affinché il signor Primo cittadino nella persona delLuigi de Magistris, adotti immediatamente provvedimenti urgenti, concreti ed efficaci per la città ed affronti il degrado che avvolge, completamente paralizzata da un’amministrazione immobile”. Valentina Ercolino, presidente della sezionescuole paritarie della Campania, afferma: “Stiamo negando icostituzionali ai nostri figli. Dopo il lockdown che ha inevitabilmente imposto il distanziamento fisico e ha inciso sulle relazioni, chiuso ...

