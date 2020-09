Antonella Clerici lacrime in diretta, una persona speciale la chiama a sorpresa: impossibile trattenersi (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella Clerici, lacrime in diretta al debutto su Rai 1 con È sempre mezzogiorno. Un emozionante ritorno per la nota conduttrice. Fonte Foto: Antonella Clerici Instagram @antoClericiDebutto con il botto per Antonella Clerici, proprio oggi su Rai 1 inizia È sempre mezzogiorno il nuovo programma di cucina che ha preso il posto di La Prova del Cuoco, il programma ha infatti chiuso battenti dopo venti anni dalla messa in onda. La commozione è tanta per la prima puntata, dopo aver ricevuto la linea da Eleonora Daniele al termine di Storie Italiane, la Clerici è entrata nuovamente nelle case degli Italiani. La conduttrice non è riuscita ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020)inal debutto su Rai 1 con È sempre mezzogiorno. Un emozionante ritorno per la nota conduttrice. Fonte Foto:Instagram @antoDebutto con il botto per, proprio oggi su Rai 1 inizia È sempre mezzogiorno il nuovo programma di cucina che ha preso il posto di La Prova del Cuoco, il programma ha infatti chiuso battenti dopo venti anni dalla messa in onda. La commozione è tanta per la prima puntata, dopo aver ricevuto la linea da Eleonora Daniele al termine di Storie Italiane, laè entrata nuovamente nelle case degli Italiani. La conduttrice non è riuscita ...

mad_anto20 : RT @Ginko_21: Antonella Clerici resta una garanzia di buonumore. Un volto rassicurante, familiare, allegro. In mezzo a un mare di conduttor… - LeylaMonanni81 : RT @MezzogiornoRai1: ?? @antoclerici torna in tv con #ÈSempreMezzogiorno, ecco le prime immagini dello show - @fanpage @StandByMeTV https:/… - ___coldplayer : RT @see_lallero: L'apertura e la sigla di #esempremezzogiorno con Antonella Clerici. (Rai 1 — 28 settembre 2020) - LeylaMonanni81 : RT @MezzogiornoRai1: .@antoclerici: “La mia nuova vita è nel bosco” #ÈSempreMezzogiorno #ESM @StandByMeTV @Raiofficialnews - justcallme_sug : RT @Ginko_21: Antonella Clerici resta una garanzia di buonumore. Un volto rassicurante, familiare, allegro. In mezzo a un mare di conduttor… -