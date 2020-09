Abolizione Quota 100, Renzi Esulta e Salvini si Oppone (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte è stato molto chiaro in merito al rinnovo della Quota 100, affermando che “non è all’ordine del giorno”. Matteo Renzi esprime il suo parere positivo sulla decisione tramite il suo profilo Facebook: “L’Abolizione di Quota 100 è una svolta importante. Dopo aver cambiato linea in Europa, torniamo alla serietà sulle pensioni … Leggi su youreduaction (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte è stato molto chiaro in merito al rinnovo della100, affermando che “non è all’ordine del giorno”. Matteoesprime il suo parere positivo sulla decisione tramite il suo profilo Facebook: “L’di100 è una svolta importante. Dopo aver cambiato linea in Europa, torniamo alla serietà sulle pensioni …

PasqualeCasert7 : @Sofiajeanne Sofia Ventura quante parole ha speso per chiedere l'abolizione di quota cento? E anche sul reddito di… - venamnzi : RT @matteorenzi: #60secondi per dire che l’abolizione di #quota100 è un successo di @ItaliaViva. Stiamo rimediando ai danni del governo gi… - SandroBonomi2 : RT @matteorenzi: #60secondi per dire che l’abolizione di #quota100 è un successo di @ItaliaViva. Stiamo rimediando ai danni del governo gi… - PpPagliaro : RT @matteorenzi: #60secondi per dire che l’abolizione di #quota100 è un successo di @ItaliaViva. Stiamo rimediando ai danni del governo gi… - genovese53 : RT @matteorenzi: #60secondi per dire che l’abolizione di #quota100 è un successo di @ItaliaViva. Stiamo rimediando ai danni del governo gi… -