Wwf | il dossier | “In Italia soltanto il 40% dei corsi d’acqua è in buono stato ecologico”

"C'è un attacco legalizzato ai nostri fiumi e la colpa è soprattutto della mala manutenzione dei corsi d'acqua ". La denuncia arriva da Wwf Italia che, in occasione della XV edizione della Giornata mondiale dei fiumi, presenta il suo dossier SOS fiumi.Manutenzione idraulica o gestione fluviale?, in cui sottolinea come in Italia soltanto il 40% dei corsi d'acqua sia in buono stato ecologico, come richiesto dalla Direttiva europea Quadro Acque. Continuano infatti "ad essere autorizzati dalle Regioni interventi di taglio indiscriminato della vegetazione ripariale e/o di dragaggio (ripulitura, ndr) dei letti con la scusa di renderli più sicuri. Azioni in aperto contrasto con le direttive europee ma ...

