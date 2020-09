Sophia Loren torna a recitare per il figlio in un film prodotto da Netflix (Di domenica 27 settembre 2020) La nostra star più amata, il simbolo dell’italianità nel mondo si è fatta il più bel regalo della vita per i suoi 86 anni, compiuti il 20 settembre: tornare sugli schermi a undici anni dall’ultimo film. Ma lei è Sophia Loren, come non aspettarselo? «Il cinema è una febbre che non mi lascia mai», ha detto la diva l’anno scorso, alla vigilia delle riprese. Tutti riconoscimenti a cui un’attrice può aspirare non le sono certo mancati, compresi due Oscar, ma stavolta si è concessa una soddisfazione molto personale: «Recito per mio figlio». Il film arriverà nelle sale ai primi di novembre, e poi dal 13 del mese su Netflix. Si intitola La vita davanti a sé, ... Leggi su aciclico (Di domenica 27 settembre 2020) La nostra star più amata, il simbolo dell’italianità nel mondo si è fatta il più bel regalo della vita per i suoi 86 anni, compiuti il 20 settembre:re sugli schermi a undici anni dall’ultimo. Ma lei è, come non aspettarselo? «Il cinema è una febbre che non mi lascia mai», ha detto la diva l’anno scorso, alla vigilia delle riprese. Tutti riconoscimenti a cui un’attrice può aspirare non le sono certo mancati, compresi due Oscar, ma stavolta si è concessa una soddisfazione molto personale: «Recito per mio». Ilarriverà nelle sale ai primi di novembre, e poi dal 13 del mese su. Si intitola La vita davanti a sé, ...

vogue_italia : Buon compleanno Sophia Loren: il ritratto beauty (e 13 meravigliosi scatti) per celebrarla ?? - SkyTG24 : Sophia Loren compie 86 anni: le foto di ieri e di oggi - demagistris : La “nostra napoletana” Sophia Loren compie 86 anni. Auguri di cuore ad una delle donne più affascinanti che il nostro Paese abbia generato. - biclementine : RT @ClassicMovieHub: Director Vittorio De Sica, Sophia Loren and Marcello Mastroianni on the set of Marriage Italian Style, 1964... https:/… - mdlmer : RT @TheOldHollywood: Marcello Mastroianni and Sophia Loren in a publicity still for La Moglie del Prete (1970) -