Serie C, dal Palermo al Catania: parte il campionato delle siciliane. Il Trapani… (Di domenica 27 settembre 2020) "Le tre facce dell'Isola: parte il campionato del campanile siciliano".Titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica'. Nella giornata di oggi, andrà in scena la prima giornata del campionato di Serie C Girone C. Un "super girone" che vedrà Palermo, Catania e Trapani protagoniste. "Tutte e tre al via? Forse. ... la situazione del Trapani, al di là che oggi giochi o meno con la Casertana, ha dell'inverosimile e con il dramma dietro l'angolo. Proprio Trapani rappresenta l'anomalia nel tris siciliano che inizia il campionato di Serie C. Palermo e Catania, se vogliamo, hanno storie recenti in qualche modo comuni", si legge.Il noto quotidiano, dunque, ha analizzato il cammino ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) "Le tre facce dell'Isola:ildel campanile siciliano".Titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica'. Nella giornata di oggi, andrà in scena la prima giornata deldiC Girone C. Un "super girone" che vedràe Trapani protagoniste. "Tutte e tre al via? Forse. ... la situazione del Trapani, al di là che oggi giochi o meno con la Casertana, ha dell'inverosimile e con il dramma dietro l'angolo. Proprio Trapani rappresenta l'anomalia nel tris siciliano che inizia ildiC., se vogliamo, hanno storie recenti in qualche modo comuni", si legge.Il noto quotidiano, dunque, ha analizzato il cammino ...

pisto_gol : Caso Suarez, la vita degli stranieri di serie B: 'Scuole serali e permessi dal lavoro per studiare. Poi il lockdown… - acmilan : Grande emozione per i vincitori del concorso 'Vinci la Serie A' organizzato dal nostro Official Energy Partner… - SkySport : Inter, Conte riparte dal trequartista: fiducia a Eriksen - AdoroCanYaman : Non seguo #BayYanlis, vedo solo scene piccole se mi capita, però dal poco che vedo sembra bella (anche se secondo m… - Mediagol : #SerieC, dal #Palermo al #Catania: parte il campionato delle siciliane. Il #Trapani… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie dal Lo Spezia debutta in Serie A: è la 68ª squadra a prendere parte al campionato Goal.com Highlights Sampdoria-Benevento 2-3: Video Gol 2ª Giornata di Serie A

Colpaccio del Benevento a Genova. Per i blucerchiati guidati dal mister Claudio Ranieri ad andare a segno sono stati invece Omar Colley e Fabio Quagliarella. La formazione che è guidata dal mister Fil ...

Scrittori di Gavardo (e dintorni)

Ho provato a mettere in ordine alfabetico gli scrittori del mio paese e dei paraggi, stringendo al massimo le informazioni e sperando di non far torto a nessuno. E se ho dimenticato qualcuno, “credete ...

Colpaccio del Benevento a Genova. Per i blucerchiati guidati dal mister Claudio Ranieri ad andare a segno sono stati invece Omar Colley e Fabio Quagliarella. La formazione che è guidata dal mister Fil ...Ho provato a mettere in ordine alfabetico gli scrittori del mio paese e dei paraggi, stringendo al massimo le informazioni e sperando di non far torto a nessuno. E se ho dimenticato qualcuno, “credete ...