Roma-Juventus | le formazioni ufficiali

(Di domenica 27 settembre 2020) Manca ormai poco alla sfida tra. Giallorossi in campo con Dzeko dal 1′, davanti a Mkhitaryan e Pedro. Nella Juve subito in campo Alvaro Morata, a fianco di Ronaldo; alle loro spalle confermato Ramsey sulla trequarti. Queste le(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca(3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo