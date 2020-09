Pronto piano per il Mes. E Boccia lancia la premiership di Conte (Di domenica 27 settembre 2020) "Conte resti il leader dell'alleanza Pd-M5S anche in futuro". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a La Stampa. "Penso che Conte te abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questa alleanza anche in futuro. E se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del governo". Francesco Boccia lancia la premiership di Giuseppe Conte per le prossime stagioni elettorali e guarda avanti, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Quale è il messaggio per gli alleati? "Semplice, che a questo punto o si sta di qua o di là. Di là, il film è "piccoli Bolsonaro crescono". Quindi, bisogna stare o di qua o di là e vale per i 5 Stelle, per Renzi e anche per i liberali ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 settembre 2020) "resti il leader dell'alleanza Pd-M5S anche in futuro". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco, in un'intervista a La Stampa. "Penso chete abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questa alleanza anche in futuro. E se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del governo". Francescoladi Giuseppeper le prossime stagioni elettorali e guarda avanti, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Quale è il messaggio per gli alleati? "Semplice, che a questo punto o si sta di qua o di là. Di là, il film è "piccoli Bolsonaro crescono". Quindi, bisogna stare o di qua o di là e vale per i 5 Stelle, per Renzi e anche per i liberali ...

