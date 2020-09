Primavera, Torino-Sassuolo 0-1. Decide Oddei dal dischetto (Di domenica 27 settembre 2020) Torino - Una rete di Oddei su calcio di rigore vale i tre punti per il Sassuolo contro il Torino nel campionato Primavera . Si parte subito col brivido: al 2' rete annullata al Sassuolo per la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- Una rete disu calcio di rigore vale i tre punti per ilcontro ilnel campionato. Si parte subito col brivido: al 2' rete annullata alper la ...

Cuore_Toro : Primavera #torinosassuolo 0-1 - CanaleSassuolo : Primavera: Torino-Sassuolo 0-1, i neroverdi vincono con un rigore di Oddei - diegofornero : Che prima squadra e Primavera vadano all’unisono solitamente è un buon segnale ma non nel caso del #Torino: anche p… - sportli26181512 : #Primavera, Torino-Sassuolo 0-1. Decide Oddei dal dischetto: Vittoria di misura per la squadra di Bigica in trasfer… - ftg_soccer : GOAL! Chiangmai in Thailand Thai League Two Chiangmai 5-0 Chainat Hornbill GOAL! OLS in Finland Kakkonen OLS 2-1 GB… -