Napoli-Genoa, primi risultati dei tamponi sui calciatori del grifone (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la positività al Covid del portiere del Genoa, Mattia Perin, arrivano i primi riscontri sui tamponi effettuati ai calciatori del grifone. Il primo giro di tamponi ha dato, per fortuna, esito negativo a tutti i tesserati del club ligure, ora però in giornata i calciatori saranno sottoposti, come da protocollo, ad un secondo giro di tamponi prima di partire verso il capoluogo campano. Nel caso non ci saranno nuovi positivi l'intera formazione, escluso Perin, sarà a disposizione a mister Maran per la gara del San Paolo, posticipata alle 18. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GENOVA - Genoa in campo salvo eventuali rinvii alle ore 18 al San Paolo di Napoli contro i partenopei allenati da Gennaro Gattuso. Perin fuori causa dopo la positività al covid-19 (per ora rossoblù tu ...

