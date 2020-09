Migranti: nuovo naufragio al largo della Libia (Di domenica 27 settembre 2020) Oltre 100 vittime, secondo quanto rivela Alarm Phone. Nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, Papa Bergoglio manda il suo messaggio agli sfollati interni Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 settembre 2020) Oltre 100 vittime, secondo quanto rivela Alarm Phone. Nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, Papa Bergoglio manda il suo messaggio agli sfollati interni

