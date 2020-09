Mezz’ora in più – IlMondoCheVerrà, su Rai 3 debutta la pagina Esteri di Annunziata e Di Bella (Di domenica 27 settembre 2020) Lucia Annunziata torna nella domenica pomeriggio di Rai 3 con Mezz’ora in più, in onda dalle 14.30 a partire da questa domenica, 27 settembre e per due ore. Eh sì, perché nelle ultime due stagioni il format, nato per essere un’incursione mirata della Annunziata nel racconto domenicale con un’iniezione di politica rappresentata da un’intervista secca a un esponente politico, si è trasformato in un approfondimento che ha raddoppiato incontri, argomenti e durata. Ormai dai 30 minuti di In 1/2 Ora si è arrivati prima alla versione da un’ora e mezza, inaugurata nella scorsa stagione, e poi al formato da due ore che debutta proprio oggi grazie all’aggiunta di un nuovo segmento, tutto dedicato agli Esteri. Ed è proprio su questo che ci concentriamo: ... Leggi su blogo (Di domenica 27 settembre 2020) Luciatorna nella domenica pomeriggio di Rai 3 con Mezz’ora in più, in onda dalle 14.30 a partire da questa domenica, 27 settembre e per due ore. Eh sì, perché nelle ultime due stagioni il format, nato per essere un’incursione mirata dellanel racconto domenicale con un’iniezione di politica rappresentata da un’intervista secca a un esponente politico, si è trasformato in un approfondimento che ha raddoppiato incontri, argomenti e durata. Ormai dai 30 minuti di In 1/2 Ora si è arrivati prima alla versione da un’ora e mezza, inaugurata nella scorsa stagione, e poi al formato da due ore cheproprio oggi grazie all’aggiunta di un nuovo segmento, tutto dedicato agli. Ed è proprio su questo che ci concentriamo: ...

