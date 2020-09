Meteo Campania: lunedì ancora piogge, ma poi cambia tutto (Di domenica 27 settembre 2020) La prossima settimana sarà caratterizzata anche al Sud da un sorprendente ritorno del bel tempo. Si sta aprendo una fase di maltempo pienamente autunnale sull’Italia che ci accompagnerà per i prossimi giorni. Le condizioni Meteo si manterranno piuttosto instabili anche all’inizio di una prossima settimana che, già da lunedì 28 settembre, vedrà altri temporali e … Leggi su 2anews (Di domenica 27 settembre 2020) La prossima settimana sarà caratterizzata anche al Sud da un sorprendente ritorno del bel tempo. Si sta aprendo una fase di maltempo pienamente autunnale sull’Italia che ci accompagnerà per i prossimi giorni. Le condizionisi manterranno piuttosto instabili anche all’inizio di una prossima settimana che, già da lunedì 28 settembre, vedrà altri temporali e …

Una nuova ed intensa perturbazione collegata ad un vortice di bassa pressione si sta avvicinando a grandi passi all'Italia. Nelle prossime ore infatti, il meteo è destinato a peggiorare rapidamente, p ...

Protezione civile Campania: Prorogata e innalzata allerta meteo fino alle 6 di lunedì mattina.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l'allerta meteo attualmente in vigore (e che ha un livello di criticità Giallo fino alle 6 di domani mattina, domenica 27 s ...

