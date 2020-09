Gabriel Garko, a Domenica Live nuove rivelazioni sul “coming out”. Barbara D’Urso reagisce così (Di domenica 27 settembre 2020) E’ la riflessione sul “coming out” di Gabriel Garko, protagonista nell’ultima puntata del GF Vip per alcune rivelazioni, ad aprire Domenica Live con Barbara D’Urso. I riflettori sono puntati sull’attore e così anche quelli del salotto tv di Barbara D’Urso. Commentando la lettera di Gabriel Garko ad Adua Del Vesco nella Casa del Gf Vip, in cui l’attore ha rivelato di aver vissuto con lei una «favola falsa» e di averla sempre considerata solo come una amica, Barbara D’Urso ha detto: «Ci vogliamo molto bene, abbiamo parlato molte volte di questo e di altro. Era emozionatissimo ed è stato un bel momento». Un momento ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 settembre 2020) E’ la riflessione sul “coming out” di, protagonista nell’ultima puntata del GF Vip per alcune, ad aprireconD’Urso. I riflettori sono puntati sull’attore e così anche quelli del salotto tv diD’Urso. Commentando la lettera diad Adua Del Vesco nella Casa del Gf Vip, in cui l’attore ha rivelato di aver vissuto con lei una «favola falsa» e di averla sempre considerata solo come una amica,D’Urso ha detto: «Ci vogliamo molto bene, abbiamo parlato molte volte di questo e di altro. Era emozionatissimo ed è stato un bel momento». Un momento ...

stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - VanDrama_ : GABRIEL GARKO HA FATTO COMING OUT???? io lo ho sempre saputo. il mio gay radar ha sempre ragione. - zazoomblog : GF Vip svelato il cachet di Gabriel Garko: una cifra assurda - #svelato #cachet #Gabriel #Garko: -