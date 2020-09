Ferrari, Vettel: “È stata una gara piuttosto noiosa” (Di domenica 27 settembre 2020) Sebastian Vettel, alla sua gara numero 250 in Formula 1, alla partenza ha mantenuto la quattordicesima posizione e per tutta la gara ha lottato a ridosso della zona punti. Il tedesco ha effettuato il proprio cambio gomme al 31° passaggio e nel finale è stato autore di alcuni sorpassi senza però riuscire a chiudere nella top 10."È stata una gara piuttosto noiosa nella quale non abbiamo avuto particolari opzioni di strategia. La mia partenza, dal lato sporco della pista, non è stata delle migliori e così non mi sono potuto avvantaggiare degli incidenti e dei problemi altrui. Quando siamo ripatiti dopo la Safety Car mi sono ritrovato nel traffico e ho fatto fatica a rimanere vicino alle vetture davanti a me.Nella parte centrale della ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Sebastian, alla suanumero 250 in Formula 1, alla partenza ha mantenuto la quattordicesima posizione e per tutta laha lottato a ridosso della zona punti. Il tedesco ha effettuato il proprio cambio gomme al 31° passaggio e nel finale è stato autore di alcuni sorpassi senza però riuscire a chiudere nella top 10."Èunanoiosa nella quale non abbiamo avuto particolari opzioni di strategia. La mia partenza, dal lato sporco della pista, non èdelle migliori e così non mi sono potuto avvantaggiare degli incidenti e dei problemi altrui. Quando siamo ripatiti dopo la Safety Car mi sono ritrovato nel traffico e ho fatto fatica a rimanere vicino alle vetture davanti a me.Nella parte centrale della ...

