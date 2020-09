Covid, gli operatori 118 della prima zona rossa girano i paesi per sensibilizzare chi ancora non crede: ecco i racconti di cos’hanno visto nelle ore più drammatiche (Di domenica 27 settembre 2020) Per tutta l’estate il mondo è sembrato dividersi tra chi ha visto con i propri occhi l’effetto devastante del Coronavirus e chi no. Fra chi ha vissuto sulla propria pelle l’emergenza sanitaria che ci ha travolto il 21 febbraio (quando a Codogno è stato scoperto il Paziente 1) e chi – nonostante i numeri dei contagi e dei morti – è rimasto convinto che si trattasse di poco più di un’influenza. Eppure l’epidemia è esistita ed esiste ancora. È anche per questo che la Croce Casalese di Casalpusterlengo, fin da subito in prima linea contro il Covid-19, ha organizzato già dallo scorso mese di luglio una serie di incontri per raccontare ai cittadini della ex zona rossa del Basso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Per tutta l’estate il mondo è sembrato dividersi tra chi hacon i propri occhi l’effetto devastante del Coronavirus e chi no. Fra chi ha vissuto sulla propria pelle l’emergenza sanitaria che ci ha travolto il 21 febbraio (quando a Codogno è stato scoperto il Paziente 1) e chi – nonostante i numeri dei contagi e dei morti – è rimasto convinto che si trattasse di poco più di un’influenza. Eppure l’epidemia è esistita ed esiste. È anche per questo che la Croce Casalese di Casalpusterlengo, fin da subito inlinea contro il-19, ha organizzato già dallo scorso mese di luglio una serie di incontri per raccontare ai cittadiniexdel Basso ...

Si sa, viaggiare può essere molto costoso. Sicuramente lo diventa ancora di più se sei un principe del Regno Unito. Lo sanno bene Harry e Meghan, che all’inizio della scorsa estate hanno fatto un viag ...

Covid, Ricciardi: «Contagi, la stretta serve. Tamponi per chi arriva da Regno Unito e Belgio»

«Sui contagi siamo al limite», avverte Walter Ricciardi, il superconsulente del Ministero della Salute per l’emergenza Covid e membro italiano del board dell’Oms. «Siamo messi meglio rispetto ad altri ...

