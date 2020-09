Conte “E’ tempo di rinnovamento, serve rigenerazione dell’economia” (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo nella fase più acuta di una crisi globale, economica e sanitaria. L’antico modello di economia civile ci può salvare e può diventare il fulcro ideale. Non possiamo tornare alla normalità, questo è tempo di rinnovamento. Mi piace parlare di rigenerazione dell’economia”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in un’intervento durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il Premier ha annunciato la volontà di nuovi inserimenti in Costituzione, tra cui lo sviluppo sostenibile e la biodiversità: “Credo che la sensibilità di questo governo sia in linea con la prospettiva della Carta di Firenze. Quando leggo la Carta di Firenze vedo tanti obiettivi e profili che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo nella fase più acuta di una crisi globale, economica e sanitaria. L’antico modello di economia civile ci può salvare e può diventare il fulcro ideale. Non possiamo tornare alla normalità, questo èdi. Mi piace parlare didell’economia”. Così il presidente del Consiglio Giuseppeha parlato in un’intervento durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il Premier ha annunciato la volontà di nuovi inserimenti in Costituzione, tra cui lo sviluppo sostenibile e la biodiversità: “Credo che la sensibilità di questo governo sia in linea con la prospettiva della Carta di Firenze. Quando leggo la Carta di Firenze vedo tanti obiettivi e profili che ...

marcodimaio : Il premier Conte dice stop al rinnovo di #Quota100. Finalmente, dopo mesi di insistenza di @ItaliaViva. Ora si apre… - davidealgebris : La Casta degli idioti/ bugiardi Anpal : Bocconiano Maurizio Del Conte (rimborsi: 20 mila euro). Grillino Parisi (… - fattoquotidiano : Conte: “L’Italia deve osare e non solo stare in piedi come prima. Ripartiamo soltanto se riparte la scuola” - AlessandBullani : RT @GiorgiaMeloni: Se, come svelato da La Repubblica, Di Maio e Conte erano a conoscenza dell'aumento di stipendio a #Tridico, significa ch… - biif : RT @jopratix: Conte e Mattarella garanti dell'agenda. -