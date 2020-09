“Come il Cav dei tempi migliori”. Bisignani suggerisce la svolta alla Meloni: cosa deve avere il coraggio di fare (Di domenica 27 settembre 2020) “Giorgia Meloni è una stella o una meteora? Forse oggi è più simile ad un fulmine che a tratti colpisce violentemente angoli della Terra, ma pi non resta”. Luigi Bisignani avvisa la leader di Fdi, l'unica vincitrice delle ultime elezioni regionali: se non si consolida, il successo è sempre effimero. Per questo l'ex giornalista si permette di consigliare il centrodestra dalle colonne de Il Tempo: “Se nessuno dei tre leader accetta regole condivise né rispetta l'altro, la coalizione semplicemente non esiste. Bene faceva, con pazienza e generosità, Silvio Berlusconi dei tempi migliori, il quale non solo ascoltava Casini, Bossi e Fini, ma apriva anche a personalità di grande spessore”. Secondo Bisignani la Meloni dovrebbe prendere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) “Giorgiaè una stella o una meteora? Forse oggi è più simile ad un fulmine che a tratti colpisce violentemente angoli della Terra, ma pi non resta”. Luigiavvisa la leader di Fdi, l'unica vincitrice delle ultime elezioni regionali: se non si consolida, il successo è sempre effimero. Per questo l'ex giornalista si permette di consigliare il centrodestra dalle colonne de Il Tempo: “Se nessuno dei tre leader accetta regole condivise né rispetta l'altro, la coalizione semplicemente non esiste. Bene faceva, con pazienza e generosità, Silvio Berlusconi deimigliori, il quale non solo ascoltava Casini, Bossi e Fini, ma apriva anche a personalità di grande spessore”. Secondoladovrebbe prendere ...

