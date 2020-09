Buon compleanno Google! 22° anno di ‘vita’ festeggiato oggi con un un simpatico doodle (Di domenica 27 settembre 2020) In occasione del suo 22° compleanno, il motore di ricerca Google ha ideato un simpatico doodle animato. UN PO’ DI STORIA. Il nome Google non è altro che la rappresentazione in lettere di un numero, ovvero 1 seguito da 100 zeri. A idearlo fu l’americano Edward Kasner, ma non gli venne in mente mentre era seduto a tavolino, bensì durante una passeggiata nei boschi, nel lontano 1920. Kasner era un esperto matematico e chiese a suo nipote Milton Sirotta di aiutarlo a scegliere un nome da dare a un numero sbalorditivo. La risposta di Milton fu: googol! Dopo vent’anni, nel 1940, arrivò il successo di questo neologismo, quando Kasner lo citò nel suo libro intitolato “Matematica e immaginazione“. A inventare la piattaforma Google furono Larry Page e Sergei ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) In occasione del suo 22°, il motore di ricerca Google ha ideato unanimato. UN PO’ DI STORIA. Il nome Google non è altro che la rappresentazione in lettere di un numero, ovvero 1 seguito da 100 zeri. A idearlo fu l’americano Edward Kasner, ma non gli venne in mente mentre era seduto a tavolino, bensì durante una passeggiata nei boschi, nel lontano 1920. Kasner era un esperto matematico e chiese a suo nipote Milton Sirotta di aiutarlo a scegliere un nome da dare a un numero sbalorditivo. La risposta di Milton fu: googol! Dopo vent’anni, nel 1940, arrivò il successo di questo neologismo, quando Kasner lo citò nel suo libro intitolato “Matematica e immaginazione“. A inventare la piattaforma Google furono Larry Page e Sergei ...

Inter_Women : ?? | COMPLEANNO #InterFans, fate i vostri auguri a @ReginaBaresi! Buon compleanno ???? #InterWomen - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti! Compie 4??4?? anni l'iconico Campione del Mondo ??, che in #Nazionale ???? van… - chetempochefa : «Se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se fossimo noi, non avremmo bisog… - 28_arianna_ : Ci divertiremo un sacco e vi riempirò tutte e due di abbracci?? N°4 ricordati sempre che ci sarò sempre per te catta… - jhonnyromanista : @Totti tantissimi auguri di buon compleanno capitano. -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Edoardo Perdelli ! SettimanaSport.com Ha conquistato letteralmente non solo i giurati vip, ma anche tutta la ''Giuria popolare'' e i telespettatori

Il buongiorno ai lettori lo porge Melissa, che oggi compie 14 anni. Tanti auguri da mamma, papà e Thomas. "Buon compleanno alla ragazza che continua... Il buongiorno ai lettori lo porge Melissa, che o ...

Cento anni per Mario Castrucci, vecchia gloria del Barga e del Fornaci

FORNACI – La Barga e la Fornaci calcistica non può che festeggiare oggi il centesimo compleanno di Mario Castrucci, fornacino doc che è stato giocatore del Barga dal 1947 al 1952 e del Fornaci dal 195 ...

Il buongiorno ai lettori lo porge Melissa, che oggi compie 14 anni. Tanti auguri da mamma, papà e Thomas. "Buon compleanno alla ragazza che continua... Il buongiorno ai lettori lo porge Melissa, che o ...FORNACI – La Barga e la Fornaci calcistica non può che festeggiare oggi il centesimo compleanno di Mario Castrucci, fornacino doc che è stato giocatore del Barga dal 1947 al 1952 e del Fornaci dal 195 ...