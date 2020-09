Bielorussia, 200 arresti a manifestazioni contro Lukashenko (Di domenica 27 settembre 2020) La polizia bielorussa ha arrestato 'circa 200 persone' durante le manifestazioni dell'opposizione contro il presidente Alexander Lukashenko. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Interni, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) La polizia bielorussa ha arrestato 'circa 200 persone' durante ledell'opposizioneil presidente Alexander. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Interni, ...

MMastrantuono : RT @LiaQuartapelle: In Bielorussia perseguono le manifestazioni per proclamare #SvetlanaTikhanovskaja presidente, nonostante più di 200 arr… - susanna769 : RT @LiaQuartapelle: In Bielorussia perseguono le manifestazioni per proclamare #SvetlanaTikhanovskaja presidente, nonostante più di 200 arr… - ve10ve : RT @LiaQuartapelle: In Bielorussia perseguono le manifestazioni per proclamare #SvetlanaTikhanovskaja presidente, nonostante più di 200 arr… - LiaQuartapelle : In Bielorussia perseguono le manifestazioni per proclamare #SvetlanaTikhanovskaja presidente, nonostante più di 200… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Bielorussia: ancora proteste e repressione, 200 arresti La leader dell'oppos… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia 200 Bielorussia, 200 arresti a manifestazioni contro Lukashenko TGCOM Bielorussia: manifestazioni anti-regime, 200 arresti

La polizia bielorussa ha arrestato "circa 200" persone durante le manifestazioni dell'opposizione contro il presidente Alexander Lukashenko. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Interni, Ol ...

Bielorussia, Lukashenko giura quasi in segreto, ma la protesta non si ferma: almeno 140 arresti

La cerimonia non viene trasmessa in diretta né in radio né in tv e ad assistervi ci sono soltanto parlamentari e generali del regime, nessun funzionario straniero. Europa e Stati Uniti condannano la r ...

La polizia bielorussa ha arrestato "circa 200" persone durante le manifestazioni dell'opposizione contro il presidente Alexander Lukashenko. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Interni, Ol ...La cerimonia non viene trasmessa in diretta né in radio né in tv e ad assistervi ci sono soltanto parlamentari e generali del regime, nessun funzionario straniero. Europa e Stati Uniti condannano la r ...