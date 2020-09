Aveva salvato un bagnante nel mare in tempesta | ritrovato il corpo del militare eroe

Leggi su dire

(Di domenica 27 settembre 2020) PALERMO – E’ stato ritrovato il corpo del militare della Guardia Costiera disperso da ieri in mare a Milazzo, nel corso di un’operazione di salvataggio di due bagnanti che hanno sfidato le condizioni avverse del mare. Il militare della marina si era buttato in mare per salvare uno dei due ragazzi, un quindicenne. I due avevano deciso di fare il bagno nonostante il maltempo e le condizioni avverse a causa del forte vento.