Allerta Meteo Puglia: criticità “arancione” per rischio idrogeologico e per temporali (Di domenica 27 settembre 2020) Allerta Meteo arancione per rischio idrogeologico e per temporali in Puglia: il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha diramato un avviso valido dalle 14 di oggi e per le successive 10 ore, relativamente alle zone del Gargano e delle Tremiti, il Tavoliere e i bassi bacini dei fiumi Candelaro, Cervaro e Carapelle, la penisola salentina, i bacini del Lato e del Lenne, nel tarantino, il Sub-Appennino Dauno e il Basso Fortore. Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali per le restanti zone, dalle 14 di oggi e per le successive 10 ore. L’Allerta diventerà gialla per rischio idrogeologico e per temporali su ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020)arancione pere perin: il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha diramato un avviso valido dalle 14 di oggi e per le successive 10 ore, relativamente alle zone del Gargano e delle Tremiti, il Tavoliere e i bassi bacini dei fiumi Candelaro, Cervaro e Carapelle, la penisola salentina, i bacini del Lato e del Lenne, nel tarantino, il Sub-Appennino Dauno e il Basso Fortore.gialla pere perper le restanti zone, dalle 14 di oggi e per le successive 10 ore. L’diventerà gialla pere persu ...

