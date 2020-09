Ucraina, aereo si è schiantato sul confine con la Russia: 26 morti – VIDEO (Di sabato 26 settembre 2020) Ucraina, aereo si è schiantato sul terreno che divide il Paese dalla vicina Russia, riportando un pesante bilancio di persone decedute. Ecco cosa è accaduto. Ucraina, aereo si è schiantato sulla striscia di terra che divide il Paese dalla Russia e ha riportato ingenti danni. Secondo le ultime notizie riportate da Reuters, sarebbero ben 26 … L'articolo Ucraina, aereo si è schiantato sul confine con la Russia: 26 morti – VIDEO proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 26 settembre 2020)si èsul terreno che divide il Paese dalla vicina, riportando un pesante bilancio di persone decedute. Ecco cosa è accaduto.si èsulla striscia di terra che divide il Paese dallae ha riportato ingenti danni. Secondo le ultime notizie riportate da Reuters, sarebbero ben 26 … L'articolosi èsulcon la: 26proviene da .

ilpost : Un aereo militare ucraino è precipitato vicino al confine con la Russia: ci sono almeno 22 morti - SkyTG24 : Ucraina, si schianta aereo militare: almeno 20 morti - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: QUALCHE CANALE UCRAINO IN TV HANNO MESSO UNA CANDELA IN ONORE DELLE VITTIME DELLO SCHIANTO DELL'AEREO IERI SERA IN UCR… - SjDHE0xGbeKIRlt : QUALCHE CANALE UCRAINO IN TV HANNO MESSO UNA CANDELA IN ONORE DELLE VITTIME DELLO SCHIANTO DELL'AEREO IERI SERA IN… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: UN SOPRAVVISSUTO IN INCIDENTE AEREO IN UCRAINA.. ???????????? -