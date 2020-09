Tridico, stipendio raddoppiato per il presidente Inps. L’Istituto: «Nessun effetto retroattivo, è così da aprile» (Di sabato 26 settembre 2020) Il compenso sarebbe passato da 62mila a 150 mila euro l’anno con un decreto firmato in agosto dalla ministra Catalfo e dal collega Gualtieri. Conte: non ero informato. Di Maio: «Chiederò chiarimenti» Leggi su corriere (Di sabato 26 settembre 2020) Il compenso sarebbe passato da 62mila a 150 mila euro l’anno con un decreto firmato in agosto dalla ministra Catalfo e dal collega Gualtieri. Conte: non ero informato. Di Maio: «Chiederò chiarimenti»

matteosalvinimi : INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliai… - AnnalisaChirico : Poiché eccelle nel proprio ruolo, Pasquale Tridico, padre del reddito di cittadinanza all’italiana e presidente Inp… - gaiatortora : Nella maggioranza nulla da dire su aumento stipendio tridico? Una parola,una posizione chesso' una spiegazione.#Inps #Tridico - DamatoRicardo : RT @NicolaPorro: ?? A giugno ero ospite di @mariogiordano5 a @fuoridalcorotv e dicevo che, se ogni 1.000 euro del nostro #stipendio, 333 van… - arwen0506 : RT @Adri19510: MA I 5 STALLE NON ERANO QUELLI PER IL TAGLIO DEGLI STIPENDI !!!! Pasquale Tridico, bufera sull'Inps: 'Si è aumentato lo stip… -