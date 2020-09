Serie A, Inter-Fiorentina 4-3: match folle a San Siro, i nerazzurri la ribaltano nei minuti finali (Di sabato 26 settembre 2020) Si chiude con Inter-Fiorentina la prima metà della 2a giornata di Serie A.I nerazzurri iniziano bene la loro stagione superando per 4-3 i viola al termine di una partita davvero esaltante e senza dubbio folle che ha visto la rimonta dei padroni di casa solo nei minuti finali. In vantaggio gli ospiti al 4' con la rete siglata da Kouamè che deposita in rete a porta sguarnita su assist servitogli da Bonaventura. Il pari dei padroni di casa arriva agli sgoccioli del primo tempo grazie a un pezzo di bravura di Lautaro Martinez che supera Dragowski con un perfetto destro a giro dal limite dell'area. A pochi minuti dal ritorno in campo per la ripresa l'Inter si riporta avanti sempre con 'Il Toro' che calcia ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Si chiude conla prima metà della 2a giornata diA.Iiniziano bene la loro stagione superando per 4-3 i viola al termine di una partita davvero esaltante e senza dubbioche ha visto la rimonta dei padroni di casa solo nei. In vantaggio gli ospiti al 4' con la rete siglata da Kouamè che deposita in rete a porta sguarnita su assist servitogli da Bonaventura. Il pari dei padroni di casa arriva agli sgoccioli del primo tempo grazie a un pezzo di bravura di Lautaro Martinez che supera Dragowski con un perfetto destro a giro dal limite dell'area. A pochidal ritorno in campo per la ripresa l'si riporta avanti sempre con 'Il Toro' che calcia ...

