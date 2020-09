Milano, arrestato 23enne: è sospettato per lo stupro in piazza Gae Aulenti (Di sabato 26 settembre 2020) Un ragazzo di 23 anni, italiano di origini egiziane e incensurato, è stato arrestato, perchè sospettato di essere il responsabile dello stupro avvenuto lo scorso 24 agosto in piazza Gae Aulenti, a ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) Un ragazzo di 23 anni, italiano di origini egiziane e incensurato, è stato, perchèdi essere il responsabile delloavvenuto lo scorso 24 agosto inGae, a ...

Era stata soccorsa dai poliziotti in piena notte, il 24 agosto scorso, mentre vagava ancora sotto choc tra le vie dei grattacieli di Milano, a Porta Nuova. Alla prima visita i medici avevano subito no ...

Il giovane è sospettato di aver commesso il fatto il 24 agosto scorso. Il giovane, dopo aver avvicinato una ragazza con due suoi amici, avrebbe trascinato la vittima in un prato e l’avrebbe costretta ...

