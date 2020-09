Mertens e quello splendido gesto d'amore per il Napoli. Azzurri (forse) sottovalutati (Di sabato 26 settembre 2020) Dries Mertens, attaccante belga, ha dimostrato con i fatti di avere il Napoli nel cuore. Ha rifiutato in estate una offerta dell'Inter. Leggi su 90min (Di sabato 26 settembre 2020) Dries, attaccante belga, ha dimostrato con i fatti di avere ilnel cuore. Ha rifiutato in estate una offerta dell'Inter.

bappeo : Lol (ma quello al microfono è Mertens?) - Ruggero1991 : @kkoulibaly26 Resta con noi. Rinnova. E fai un video come quello di Mertens, una volta che ha rinnovato. E se non d… - antoniorispo : @diego_tvl Chiaro. Io sono un semplice appassionato. Uno si fa un’idea in base a quello che legge. Ricordo che Beni… - titty_napoli : RT @PinoVaccaro77: @LGWsport Ma #Mertens del Napoli? Quello che ha fatto gol domenica? Quello che ha rinnovato due mesi fa? Voglio fare l'e… - matteoschibuola : RT @PinoVaccaro77: @LGWsport Ma #Mertens del Napoli? Quello che ha fatto gol domenica? Quello che ha rinnovato due mesi fa? Voglio fare l'e… -