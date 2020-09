Maurizio Gucci e la rinascita dell’omonima maison (Di sabato 26 settembre 2020) Maurizio Gucci-photo credits: Pinterest Maurizio Gucci nasce il 26 settembre 1948 a Firenze. È noto per essere stato il presidente dell’omonima maison di moda dal 1983 al 1993. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza assume la direzione di Gucci, fondata nonno Guccio Gucci nel 1921 a Firenze. Maurizio prende le redini dell’azienda in un periodo non proprio prosperoso. Grazie alla sua passione e abilità negli affari riesce a risollevare il futuro della maison. Fattori chiave di questa rinascita durante la sua direzione furono Dawn Mello e Tom Ford. Nel 1993 Maurizio vende le quote del gruppo alla Investcorp, guadagnando 270 miliardi delle vecchie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020)-photo credits: Pinterestnasce il 26 settembre 1948 a Firenze. È noto per essere stato il presidente dell’omonimadi moda dal 1983 al 1993. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza assume la direzione di, fondata nonnonel 1921 a Firenze.prende le redini dell’azienda in un periodo non proprio prosperoso. Grazie alla sua passione e abilità negli affari riesce a risollevare il futuro della. Fattori chiave di questadurante la sua direzione furono Dawn Mello e Tom Ford. Nel 1993vende le quote del gruppo alla Investcorp, guadagnando 270 miliardi delle vecchie ...

periodicodaily : Maurizio Gucci, la vita di un imprenditore finita in tragedia - Periodico Daily #26settembre #MaurizioGucci - LaStampa : La pronipote del fondatore della maison Guccio: “Scambiata per la Reggiani, che fece uccidere Maurizio e per Patric… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Gucci “Sono io l’autentica Patrizia Gucci. Difendo il mio nome” La Stampa Maurizio Gucci e la rinascita dell’omonima maison

Maurizio Gucci nasce il 26 settembre 1948 a Firenze. È noto per essere stato il presidente dell’omonima maison di moda dal 1983 al 1993. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza assume la dire ...

Maurizio Gucci, la vita di un imprenditore finita in tragedia

Maurizio Gucci nasceva il 26 settembre del 1948. Compirebbe oggi 72 anni, se la sua vita non fosse stata bruscamente interrotta da tre colpi di pistola. Il mandante del suo omicidio? La ex moglie, Pat ...

Maurizio Gucci nasce il 26 settembre 1948 a Firenze. È noto per essere stato il presidente dell’omonima maison di moda dal 1983 al 1993. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza assume la dire ...Maurizio Gucci nasceva il 26 settembre del 1948. Compirebbe oggi 72 anni, se la sua vita non fosse stata bruscamente interrotta da tre colpi di pistola. Il mandante del suo omicidio? La ex moglie, Pat ...