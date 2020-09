Maltempo, allerta arancione a Roma per 24 ore (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) - allerta arancione a Roma da domani mattina. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, domenica 27 settembre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/Criticità e ha inoltrato un bollettino con allerta arancione per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020), 26 set. (Adnkronos) -da domani mattina. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, domenica 27 settembre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di/Criticità e ha inoltrato un bollettino conper ...

DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - Adnkronos : #Maltempo, #allertaarancione in sei regioni al #CentroSud - zazoomblog : Maltempo ancora vento forte. Allerta meteo al Centro-Sud - #Maltempo #ancora #vento #forte. - GDS_it : #Maltempo, domenica ancora allerta gialla a Palermo: chiuse ville e giardini - Torrechannelit : Maltempo – Allerta meteo in Campania prorogata fino a lunedì mattina -