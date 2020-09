Lucrezia Lando | chi è | tutto sulla ballerina di Ballando con le Stelle

SpringFlower_V : Lucrezia Lando Gillies Rocca #BallandoConLeStelle - stellanera17 : RT @Ivano96929997: Wow!!!! Lucrezia Lando: questa sì che può competere con la top di sempre Elena Coniglio! #BallandoConLeStelle - Ivano96929997 : Wow!!!! Lucrezia Lando: questa sì che può competere con la top di sempre Elena Coniglio! #BallandoConLeStelle - Cinguetterai : Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono la coppia più bella #BallandoConLeStelle - DavidBlack1980 : Lucrezia Lando come al solito, coreografie da paura e una figaggine che risveglierebbe anche un morto #BallandoConLeStelle -

Ultime Notizie dalla rete : Lucrezia Lando

ViaggiNews.com

Attore di fiction e cinema, regista di cortometraggi, docufilm video musicali, ex calciatore e ora concorrente di Ballando con le stelle. Gilles Rocca ha esordito come attore nella famosa serie TV “Ca ...Gilles Rocca è diventato un po’ ballerino al fianco di Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle. La prima puntata per lui non è andata benissimo visto che il popolo dei social (che ha in mano il voto q ...