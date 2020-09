Il governo a un bivio su Autostrade: torna in campo l'ipotesi revoca della concessione (Di sabato 26 settembre 2020) L'accordo preliminare raggiunto nei mesi scorsi dal governo con i Benetton o si reggeva su parti equivoche oppure lasciava spazi troppo ampi all'interpretazione e all'applicazione; comunque non era affatto quel passaggio quasi risolutivo come tale presentato, se oggi Palazzo Chigi, il Tesoro e la Cassa Depositi e prestiti sono arrivati alla determinazione, con motivazioni e scopi intermedi diversi, ma con obiettivi finali coincidenti, di inviare lettere perentorie su contenuti e termini dell'intesa da raggiungere, in particolare, con la Cassa, in mancanza delle quale rivivrebbe l'ipotesi della revoca della concessione. Dal lato governativo, si richiama il fondamentale principio "pacta sunt servanda". Ma si può dire proprio così? Per ora, in una specie di ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) L'accordo preliminare raggiunto nei mesi scorsi dalcon i Benetton o si reggeva su parti equivoche oppure lasciava spazi troppo ampi all'interpretazione e all'applicazione; comunque non era affatto quel passaggio quasi risolutivo come tale presentato, se oggi Palazzo Chigi, il Tesoro e la Cassa Depositi e prestiti sono arrivati alla determinazione, con motivazioni e scopi intermedi diversi, ma con obiettivi finali coincidenti, di inviare lettere perentorie su contenuti e termini dell'intesa da raggiungere, in particolare, con la Cassa, in mancanza delle quale rivivrebbe l'. Dal lato governativo, si richiama il fondamentale principio "pacta sunt servanda". Ma si può dire proprio così? Per ora, in una specie di ...

