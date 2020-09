Il bar più a nord del mondo è in vendita e cerca un nuovo proprietario (Di sabato 26 settembre 2020) Mollo tutto e apro un bar: il sogno di molti che desiderano dare una svolta alla propria vita. E se la svolta deve essere davvero radicale, perché non puntare a uno dei bar più estremi del mondo come ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Mollo tutto e apro un bar: il sogno di molti che desiderano dare una svolta alla propria vita. E se la svolta deve essere davvero radicale, perché non puntare a uno dei bar più estremi delcome ...

Gazzetta_it : #Galeazzi: 'Parlavamo di calcio come si faceva al bar. Era la festa di un calcio che non c'è più' #90°minuto - VeronicaSalva74 : RT @libera_annclm: La newsletter @Lavialibera Ogni sabato la raccolta degli articoli della settimana, per non perdere neanche una notizia. … - paolaxmi : RT @tueetterin: #lipogiro @paolaxmi #rivedersi/z au revoir saluto (di) #circostanza cerco stanza fuori sede fuori siede al bar alba est pun… - ssimonxo : @irishplectrum Dipende dalla location, è ovvio che in una terrazza super in affacciata sul Duomo lo spitrz costi pi… - GianniPetta : Due giorni che faccio colazione al bar e confermo, non ho più voglia di ragionare con la gente irragionevole. -

Ultime Notizie dalla rete : bar più Bugs Bunny compie 70 anni: la storia del coniglio più pazzo dei cartoon TVblog.it