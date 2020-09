Giorgio Manetti | da “Uomini e donne” al cinema | «Pronti col corto L’ho prodotto | interpretato e sceneggiato»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di sabato 26 settembre 2020)passa da “Uomini e donne” al, ex protagonista di “Uomini e donne” nel trono over, dove ha avuto una relazione con Gemma Galgani, ha deciso di fare il grande passo e cominciare a provare ad entrare nel mondo delcon un, di cui è produttore, interprete ere. Il suo lavoro è quasi finito (“Sono in dirittura d’arrivo – ha svelato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” – con il miometraggio, per iscriverlo a vari concorsi internazionali. Sono contento perché le pochissime persone che l’hanno visto dicono che è bello. Io invece … sono ipercritico”), e ...