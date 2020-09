Gilles Rocca | Ballando 26 settembre 2020 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 26 settembre 2020) La seconda puntata dicon le Stelledi stasera, 26, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attoree dalla bella ballerina Lucrezia Lando, da alcuni anni nel programma. La coppia ha ballato una sensualissima Salsa sulle note della celeberrima canzone Despacito di Luis Fonsi.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una coreografia ad alto tasso erotico, con tanta di camicia volata via per l’attore.ha ...