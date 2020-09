Gf Vip | il microfono di Patrizia De Blanck è aperto e la frase va in onda | imbarazzo totale in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) Grande Fratello Vip, continuano i colpi di scena. La quinta edizione del reality gettonatissimo condotto da Alfonso Signorini promette ancora tante sorprese. Tanti gli episodi che hanno regalato emozioni, e altrettanto numerosi i siparietti che spesso sollevano pettegolezzi e imbarazzi. Dopo lo scontro fra Elisabetta Gregoraci e Fulvio Abbate, ruba nuovamente la scena la ‘contessa’De. Questa volta ilrimaneesattamente nel momento in cui non doveva accadere. La protagonista è ancora una volta la contessa De, concorrente che dalla prima puntata ad oggi, ha sempre messo in luce un carattere schietto che non bada molto alla forma. La trasparenza di pensiero della contessa, però, è un’arma a doppio taglio, soprattutto quando non ...