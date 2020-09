Gabriel Garko non ha fatto “coming out” | “Non è questo il momento” Ecco cosa ha detto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) Gli utenti dei social non hanno (mai) dubbi e si sono messi subito a “discutere” sul “coming out” di. Ma la verità è che nella lettera che l’attore ha letto ad Adua del Vesco dentro la Casa del Grande Fratello di “coming out” non si parla. Ci sono evidenti riferimento alla sua sessualità, ed è chiaro l’intento ma l’attore alla fine della lettura ha voluto specificare di non voler andare oltre. Anche perché di certe cose non c’è bisogno di palare, nel 202o.il testo della lettera: “Ti voglio dire delle cose e ti ho scritto una lettera – ha iniziato– Rosalinda. Tu non mi hai mai chiamato Dario, vero? È un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita. Lo so che ...