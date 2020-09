Como | passaggi a livello | tempi rallentati Si rischia la paralisi del traffico

(Di sabato 26 settembre 2020) Ad annunciare i disagi che avrebbero fatto precipitare la città capoluogo in un girone infernale per ilera stato lo stesso sindaco Mario Landriscina: "Nelle ore di puntamo che la ...

RoxLory : RT @lucabattanta: . @Musso___ dopo aver sentito @borghi_claudio c'è il telegiornale a quanto pare facevamo bene a parlare di passaggi a liv… - Black300Joe : @Musso___ @lucabattanta @borghi_claudio A Torino i passaggi a livello li abbiamo dimenticati con i sottopassi. Mi… - lucabattanta : . @Musso___ dopo aver sentito @borghi_claudio c'è il telegiornale a quanto pare facevamo bene a parlare di passaggi… - Chiedonoperme : RT @LSpallino: Ma esattamente, da quanto si sapeva della modifica dei tempi di abbassamento delle sbarre ai passaggi a livello a Como? Chie… - alcinx : RT @LSpallino: Ma esattamente, da quanto si sapeva della modifica dei tempi di abbassamento delle sbarre ai passaggi a livello a Como? Chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Como passaggi

Ad annunciare i disagi che avrebbero fatto precipitare la città capoluogo in un girone infernale per il traffico era stato lo stesso sindaco Mario Landriscina: "Nelle ore di punta rischiamo che la cod ...Da oggi i tempi di attesa saranno raddoppiati. L’assessore regionale: «Scelto l’impatto minore». Turba contro Butti e Braga. I 5 Stelle contro la Regione Colpa di Roma? No, di Milano. E ancora colpa d ...