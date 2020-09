Acqua contaminata da ameba mangia-cervello, vietato l’utilizzo: è allarme per il microbo mortale in Texas (Di sabato 26 settembre 2020) In Texas, in particolare in alcune località vicino a Houston, è scattato l’allarme: funzionari governativi hanno avvertito i cittadini affinché non venga più utilizzata l’Acqua del rubinetto, contaminata da un microbo mortale, la cosiddetta ameba mangia-cervello, in grado concretamente di cibarsi della materia grigia umana. La Commissione del Texas sulla qualità ambientale ha avvertito venerdì l’Autorità per l’Acqua di Brazosport della potenziale contaminazione del suo approvvigionamento idrico da Naegleria fowleri, nome scientifico dell’ameba mangia-cervello. I ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) In, in particolare in alcune località vicino a Houston, è scattato l’: funzionari governativi hanno avvertito i cittadini affinché non venga più utilizzata l’del rubinetto,da un, la cosiddetta, in grado concretamente di cibarsi della materia grigia umana. La Commissione delsulla qualità ambientale ha avvertito venerdì l’Autorità per l’di Brazosport della potenziale contaminazione del suo approvvigionamento idrico da Naegleria fowleri, nome scientifico dell’. I ...

AGI - E' allarme in Texas, in particolare in alcune località vicino a Houston, dove i funzionari dello Stato hanno avvertito i cittadini di smettere di usare l'acqua del rubinetto perché potrebbe esse ...

